Подводный кабель Estlink 1 будут охранять патрульные корабли ВМС Эстонии

Эстония с утра 27 декабря привлечет патрульные корабли ВМС для охраны подводного кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетические связи между Эстонией и Финляндией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны страны

Прямая речь министра обороны Эстонии Ханно Певкура: "Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача – немедленно послать четкий сигнал, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией также и военными средствами".

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Детали: Он отметил, что после разрыва Estlink 2 важно сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры.

По словам заместителя командующего ВМС, капитана флота Юхана-Элиаса Сельямаа, ВМС готовы к операции.

"Рано утром мы отправили в путь группу, которая начнет патрулирование на Estlink 1. Кроме того, мы находимся в активном контакте с финским флотом и финской пограничной службой и действуем скоординировано", – подчеркнул Сельямаа.

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Эстонские военно-морские силы направят к кабелю Estlink 1 корабль Raju.

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