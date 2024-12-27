Подводный кабель Estlink 1 будут охранять патрульные корабли ВМС Эстонии
Эстония с утра 27 декабря привлечет патрульные корабли ВМС для охраны подводного кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетические связи между Эстонией и Финляндией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны страны
Прямая речь министра обороны Эстонии Ханно Певкура: "Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача – немедленно послать четкий сигнал, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией также и военными средствами".
Детали: Он отметил, что после разрыва Estlink 2 важно сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры.
По словам заместителя командующего ВМС, капитана флота Юхана-Элиаса Сельямаа, ВМС готовы к операции.
"Рано утром мы отправили в путь группу, которая начнет патрулирование на Estlink 1. Кроме того, мы находимся в активном контакте с финским флотом и финской пограничной службой и действуем скоординировано", – подчеркнул Сельямаа.
Эстонские военно-морские силы направят к кабелю Estlink 1 корабль Raju.
Предыстория:
- Днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.
- 26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, также сообщалось, что правоохранители зашли на борт этого танкера для следственных действий. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.
- Эстонское правительство заявило о намерениях усилить надзор за морской и другой инфраструктурой и рассчитывает на помощь союзников.