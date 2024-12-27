Фінляндія повідомила про збої в роботі чотирьох кабелів у Балтійському морі

У Фінляндії заявили про те, що були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з’єднують країну із Естонією та Німеччиною. Два з цих кабелів – морські, що експлуатуються компанією Elisa і пролягають між Гельсінкі і Таллінном.

Джерело: суспільний мовник Yle із посиланням на дані від керівників компанії, кабелі яких зазнали пошкоджень, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що ще один кабель, що також пролягає з Гельсінкі до Таллінна, належить китайській компанії CITIC Telecom.

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Четвертий кабель C-Lion1 належить компанії Cinia та з'єднує Гельсінкі з Німеччиною.

Зазначається, що фінська державна компанія Cinia виявила пошкодження свого кабелю на південному сході півострова Порккала, на захід від Гельсінкі у Фінській затоці.

За даними Фінського агентства транспорту і зв'язку (Traficom), кабель Elisa був розірваний, а два інших кабелі зазнали пошкоджень.

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На пресконференції у четвер, 26 грудня, генеральний директор Traficom Яркко Саарімякі заявив, що агентство було поінформоване про пошкодження кабелів Elisa і Cinia в середу, 25 грудня, ввечері. Інформація про пошкодження четвертого кабелю з'явилася вранці в наступного дня.

За словами Саарімякі, телекомунікаційні кабелі є міцними, і для того, аби пошкодити їх – зазвичай потрібна зовнішня сила.

Traficom зазначив, що перебої в роботі можуть призвести до уповільнення зв'язку для клієнтів. Однак у Саарімякі заявич, що значних наслідків поки що не було.

Компанія Elisa Finland підтвердила перебої в роботі підводних кабельних з'єднань між Фінляндією та Естонією. За словами директора з безпеки Elisa Яакко Валленіуса, перебої не вплинули на послуги оператора у Фінляндії та Естонії.

"Наші мережі спроєктовані з достатньою пропускною спроможністю, щоб впоратися з такими ситуаціями, що гарантує відсутність впливу на послуги у Фінляндії та Естонії", – запевнив Валленіус.

Він зазначив, що наразі занадто рано оцінювати, скільки часу займуть ремонтні роботи.

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