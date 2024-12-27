Финляндия сообщила о сбоях в работе четырех кабелей в Балтийском море

В Финляндии заявили о том, что были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией. Два из этих кабелей - морские, эксплуатируемые компанией Elisa и пролегающие между Хельсинки и Таллинном.

Источник: общественный вещатель Yle со ссылкой на данные от руководителей компании, кабели которых были повреждены, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что еще один кабель, который также пролегает из Хельсинки в Таллинн, принадлежит китайской компании CITIC Telecom.

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Четвертый кабель C-Lion1 принадлежит компании Cinia и соединяет Хельсинки с Германией.

Отмечается, что финская государственная компания Cinia обнаружила повреждение своего кабеля на юго-востоке полуострова Порккала, к западу от Хельсинки в Финском заливе.

По данным Финского агентства транспорта и связи (Traficom), кабель Elisa был разорван, а два других кабеля получили повреждения.

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На пресс-конференции в четверг, 26 декабря, генеральный директор Traficom Яркко Сааримяки заявил, что агентство было проинформировано о повреждении кабелей Elisa и Cinia в среду, 25 декабря, вечером. Информация о повреждении четвертого кабеля появилась утром в на следующий день.

По словам Сааримяки, телекоммуникационные кабели являются прочными, и для того, чтобы повредить их – обычно требуется внешняя сила.

Traficom отметил, что перебои в работе могут привести к замедлению связи для клиентов. Однако в Сааримяки заявич, что значительных последствий пока не было.

Компания Elisa Finland подтвердила перебои в работе подводных кабельных соединений между Финляндией и Эстонией. По словам директора по безопасности Elisa Яакко Валлениуса, перебои не повлияли на услуги оператора в Финляндии и Эстонии.

"Наши сети спроектированы с достаточной пропускной способностью, чтобы справиться с такими ситуациями, что гарантирует отсутствие влияния на услуги в Финляндии и Эстонии", – заверил Валлениус.

Он отметил, что пока слишком рано оценивать, сколько времени займут ремонтные работы.

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