Финляндия сообщила о сбоях в работе четырех кабелей в Балтийском море
В Финляндии заявили о том, что были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией. Два из этих кабелей - морские, эксплуатируемые компанией Elisa и пролегающие между Хельсинки и Таллинном.
Источник: общественный вещатель Yle со ссылкой на данные от руководителей компании, кабели которых были повреждены, передает "Европейская правда"
Детали: Сообщается, что еще один кабель, который также пролегает из Хельсинки в Таллинн, принадлежит китайской компании CITIC Telecom.
Четвертый кабель C-Lion1 принадлежит компании Cinia и соединяет Хельсинки с Германией.
Отмечается, что финская государственная компания Cinia обнаружила повреждение своего кабеля на юго-востоке полуострова Порккала, к западу от Хельсинки в Финском заливе.
По данным Финского агентства транспорта и связи (Traficom), кабель Elisa был разорван, а два других кабеля получили повреждения.
На пресс-конференции в четверг, 26 декабря, генеральный директор Traficom Яркко Сааримяки заявил, что агентство было проинформировано о повреждении кабелей Elisa и Cinia в среду, 25 декабря, вечером. Информация о повреждении четвертого кабеля появилась утром в на следующий день.
По словам Сааримяки, телекоммуникационные кабели являются прочными, и для того, чтобы повредить их – обычно требуется внешняя сила.
Traficom отметил, что перебои в работе могут привести к замедлению связи для клиентов. Однако в Сааримяки заявич, что значительных последствий пока не было.
Компания Elisa Finland подтвердила перебои в работе подводных кабельных соединений между Финляндией и Эстонией. По словам директора по безопасности Elisa Яакко Валлениуса, перебои не повлияли на услуги оператора в Финляндии и Эстонии.
"Наши сети спроектированы с достаточной пропускной способностью, чтобы справиться с такими ситуациями, что гарантирует отсутствие влияния на услуги в Финляндии и Эстонии", – заверил Валлениус.
Он отметил, что пока слишком рано оценивать, сколько времени займут ремонтные работы.
Предыстория:
- В Эстонии в четверг, 26 декабря, заявили, что кроме неисправности Estlink 2, компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора о сбоях в работе еще трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией.
- Днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам.
- 26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, ночью правоохранители зашли на борт для следственных действий. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.
- Утром 27 декабря Эстония вывела патрульные корабли для обеспечения энергетического соединения с Финляндией.