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Майже половина українців вірять, що перемога Трампа наближає мир

Ірина Балачук, Уляна КричковськаП'ятниця, 27 грудня 2024, 12:01
Майже половина українців вірять, що перемога Трампа наближає мир
Дональд Трамп. Фото з Facebook

45% українців вважають, що перемога на американських виборах республіканця Дональда Трампа наближає мир у російсько-українській війні, тоді як майже 14% впевнені, що мир стає більш віддаленим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 2-17 грудня

Дослівно соціологи: "Майже половина – 45% – вважають, що перемога Д. Трампа наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

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Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою". 

 
інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи також запитували, чи при Трампі Україна може розраховувати на справедливий мир. 

Лише 7% опитаних переконані, що мир може бути повністю справедливий для України, водночас лише 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України. 

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"Більшість же українців перебувають між цими крайніми думками і питання більше в пропорції – чи буде більше виконання вимог України чи, навпаки, більше виконання вимог Росії", – зазначають соціологи.

Загалом же 23% українців вважають, що при Трампі мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим – 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії і важко сказати, чого саме буде більше.

Решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою. 

 
інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 2 по 17 грудня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 985 респондентів у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролюється урядом України. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Передісторія:

  • Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.
  • Минулого тижня під час щорічної пресконференції для ЗМІ Путін сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.
  • А Трамп заявив 23 грудня, що правитель Росії висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.

Трампмирсоціологія
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