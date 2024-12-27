Почти половина украинцев верят, что победа Трампа приближает мир

45% украинцев считают, что победа на американских выборах республиканца Дональда Трампа приближает мир в российско-украинской войне, тогда как почти 14% уверены, что мир становится более отдаленным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 2-17 декабря

Дословно социологи: "Почти половина – 45% – считают, что победа Д. Трампа приближает мир. Впрочем, из них считают, что мир становится значительно ближе – 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе.

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О том, что мир, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении – 5%, о некотором – 9%). Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением".

ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Социологи также спрашивали, может ли при Трампе Украина рассчитывать на справедливый мир.

Лишь 7% опрошенных убеждены, что мир может быть полностью справедливым для Украины, в то же время только 11% считают, что мир будет полностью несправедливым для Украины.

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"Большинство же украинцев находятся между этими крайними мнениями и вопрос больше в пропорции – будет ли больше выполнения требований Украины или, наоборот, больше выполнения требований России", – отмечают социологи.

В целом же 23% украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины. Считают, что будет преимущественно или полностью несправедливым – 31%.

Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России и трудно сказать, чего именно будет больше.

Остальные 18% не смогли определиться со своим мнением.

ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило со 2 по 17 декабря. Методом телефонных интервью опросили 985 респондентов в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролируется правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория: