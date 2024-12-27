Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Почти половина украинцев верят, что победа Трампа приближает мир

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяПятница, 27 декабря 2024, 12:01
Почти половина украинцев верят, что победа Трампа приближает мир
Дональд Трамп. Фото из Facebook

45% украинцев считают, что победа на американских выборах республиканца Дональда Трампа приближает мир в российско-украинской войне, тогда как почти 14% уверены, что мир становится более отдаленным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 2-17 декабря

Дословно социологи: "Почти половина – 45% – считают, что победа Д. Трампа приближает мир. Впрочем, из них считают, что мир становится значительно ближе – 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе.

Реклама:

О том, что мир, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении – 5%, о некотором – 9%). Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением". 

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Социологи также спрашивали, может ли при Трампе Украина рассчитывать на справедливый мир.

Лишь 7% опрошенных убеждены, что мир может быть полностью справедливым для Украины, в то же время только 11% считают, что мир будет полностью несправедливым для Украины.

РЕКЛАМА:

"Большинство же украинцев находятся между этими крайними мнениями и вопрос больше в пропорции – будет ли больше выполнения требований Украины или, наоборот, больше выполнения требований России", – отмечают социологи.

В целом же 23% украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины. Считают, что будет преимущественно или полностью несправедливым – 31%.

Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России и трудно сказать, чего именно будет больше.

Остальные 18% не смогли определиться со своим мнением.

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило со 2 по 17 декабря. Методом телефонных интервью опросили 985 респондентов в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролируется правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория:

  • Во время избирательной кампании Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с главой Кремля Владимиром Путиным. Он также неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае своего избрания.
  • На прошлой неделе во время ежегодной пресс-конференции для СМИ Путина сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.
  • А Трамп заявил 23 декабря, что правитель России выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.

Трампмирсоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
Трамп
В Конгрессе пугают "Грузинскую мечту" реакцией Трампа на инаугурацию "президента"
Путин отверг предложение мирного плана, которое разрабатывает команда Трампа – ISW
Покушение на Трампа во Флориде: суд перенесли на сентябрь следующего года
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: