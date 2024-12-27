Президент Німеччини розпустив парламент: дострокові вибори призначено на 23 лютого

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 27 грудня оголосив про розпуск Бундестагу, що відкрило шлях до проведення дострокових виборів.

Джерело: Штайнмаєр у своєму зверненні в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Штайнмаєр розпустив Бундестаг 20-го скликання і призначив нові вибори на 23 лютого. Про цей день голосування раніше домовилися лідери фракцій соціал-демократів і опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

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Пояснюючи своє рішення, яке було очікуваним після попередніх домовленостей між канцлером Олафом Шольцом та опозиційним ХДС, Штайнмаєр наголосив, що "у важкі часи, як зараз, нам потрібен уряд, здатний діяти, і надійна більшість".

"Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни", – сказав Штайнмаєр.

Таким чином Штайнмаєр виконав прохання канцлера Олафа Шольца, який попросив розпустити парламент після того, як Бундестаг не висловив вотум довір його уряду.

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Бундестаг очікувано не підтримав уряд після того, як на початку листопада трипартійна коаліція Шольца розвалилася. Детально про причини розпаду читайте у статті "Європейської правди".

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