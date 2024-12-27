Президент Германии распустил парламент: досрочные выборы назначены на 23 февраля

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря объявил о роспуске Бундастага, что открыло путь к проведению досрочных выборов.

Источник: Штайнмайер в своем обращении в пятницу, сообщает "Европейская правда"

Детали: Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля. Об этом дне голосования ранее договорились лидеры фракций социал-демократов и оппозиционного Христианско-демократического союза.

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Объясняя свое решение, которое было ожидаемым после предыдущих договоренностей между канцлером Олафом Шольцом и оппозиционным ХДС, Штайнмайер подчеркнул, что "в трудные времена, как сейчас, нам нужно правительство, способное действовать, и надежное большинство".

"Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем на благо нашей страны", - сказал Штайнмайер.

Таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, который попросил распустить парламент после того, как Бундестаг не выразил вотум доверия его правительству.

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Бундестаг ожидаемо не поддержал правительство после того, как в начале ноября трехпартийная коалиция Шольца развалилась. Подробно о причинах распада читайте в статье "Европейской правды".

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