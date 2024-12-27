СБУ затримала російського диверсанта, який планував пустити з рейок поїзд із боєприпасами

Служба безпеки України запобігла диверсії на Укрзалізниці на Рівненщині, яку мав здійснити завербований агент російської розвідки, щоб зірвати поставки озброєння і техніки для ЗСУ.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "За результатами спецоперації викрито і нейтралізовано агентурну мережу ГРУ РФ, яка мала "замовлення" на серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт".

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Деталі: Прокуратура повідомила, що затримано одного з агентів-жителя Рівного, коли той готувався пустити з рейок потяг у Дубенському районі Рівненської області. Для цього зловмисник підготував саморобний гальмівний "башмак".

У СБУ зазначили, що для підтвердження диверсії агент замаскував кілька відеокамер під виглядом пташиних гнізд біля залізничного полотна. Камери передавали зображення в режимі реального часу.

Ще двоє учасників агентурної мережі переховуються на території тимчасово окупованого Криму. Організатором виявився 43-річний Роман Якимчук, а "зв’язковим", який підшукував і ставив завдання агенту, - колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво.

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Слідчі повідомили всім трьом фігурантам справи про підозру в державній зраді, підготовці та підбурюванні до диверсій, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Якимчуку та Ігнатьєву оголошено про підозру заочно. Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.