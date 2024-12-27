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СБУ задержала российского диверсанта, который планировал пустить с рельсов поезд с боеприпасами

Украинская правдаПятница, 27 декабря 2024, 14:43
СБУ задержала российского диверсанта, который планировал пустить с рельсов поезд с боеприпасами
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила диверсию на Укрзализныце в Ровенской области, которую должен был осуществить завербованный агент российской разведки, чтобы сорвать поставки вооружения и техники для ВСУ.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По результатам спецоперации разоблачена и нейтрализована агентурная сеть ГРУ РФ, которая имела "заказ" на серию подрывов железнодорожных путей, через которые вооружение и техника для ВСУ поставляются на фронт".

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Детали: Прокуратура сообщила, что задержан один из агентов-жителя Ровно, когда тот готовился пустить с рельсов поезд в Дубенском районе Ровенской области. Для этого злоумышленник подготовил самодельный тормозной "башмак".

В СБУ отметили, что для подтверждения диверсии агент замаскировал несколько видеокамер под видом птичьих гнезд возле железнодорожного полотна. Камеры передавали изображение в режиме реального времени.

Еще двое участников агентурной сети скрываются на территории временно оккупированного Крыма. Организатором оказался 43-летний Роман Якимчук, а "связным", который подыскивал и ставил задачи агенту, - бывший сотрудник правоохранительных органов Украины Александр Игнатьев, которого в 2014 году уволили за коррупцию и пьянство.

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Следователи сообщили всем трем фигурантам дела о подозрении в государственной измене, подготовке и подстрекательстве к диверсиям, а также в незаконном обращении с оружием.

Якимчуку и Игнатьеву объявлено о подозрении заочно. Задержанный агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ
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