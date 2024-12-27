Чиновник КМДА оформив фейкову інвалідність – правоохоронці

Столичні правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації на неправомірному отриманні 2 групи інвалідності.

Джерело: СБУ, столична поліція, Київська міська прокуратура, спріврозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано ім’я фігуранта, але за даними джерела "Української правди" йдеться про Руслана Світлого.

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За матеріалами справи, у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету.

Зокрема, як встановило розслідування, із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.

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Наразі посадовцю повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

- ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

фото сбу

Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.