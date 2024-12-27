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Чиновник КГГА оформил фейковую инвалидность – правоохранители

Валентина РоманенкоПятница, 27 декабря 2024, 15:07
Чиновник КГГА оформил фейковую инвалидность – правоохранители
подозреваемый Руслан Светлый. Фото: Армія Inform

Столичные правоохранители разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации на неправомерном получении 2 группы инвалидности.

Источник: СБУ, столичная полиция, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя фигуранта, но по данным источника "Украинской правды" речь идет о Руслане Светлом.

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По материалам дела, в 2022 году фигурант подал в одну из районных МСЭК города Киева поддельные медицинские справки о своем диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности, а также фейковые "выписки из медицинской карты", которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.

В итоге это позволило чиновнику безосновательно получить 2 группу инвалидности, которая не только "гарантировала бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности из государственного бюджета.

В частности, как установило расследование, с 2022 года чиновнику насчитали почти 300 тыс. грн социальной поддержки как для лица с инвалидностью.

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Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

- ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

 
фото сбу

Досудебное расследование продолжается. Проводятся комплексные мероприятия для установления обстоятельств преступления и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

КГГАСБУполицияпрокуратура
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