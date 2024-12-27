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Прикордонники затримали 6 чоловіків, які заплатили по 15 тис. доларів за човен через Тису

Українська правдаП'ятниця, 27 грудня 2024, 15:33
Прикордонники затримали 6 чоловіків, які заплатили по 15 тис. доларів за човен через Тису
Фото: ДПСУ

На Закарпатті 26 грудня прикордонники затримали шістьох чоловіків, які заплатили щонайменше по 15 тисяч доларів "переправникам", який дав їм гумовий човен, щоб незаконно перетнути кордон по річці Тисі і потрапити до Угорщини.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Переправники, яким кожен із зловмисників віддав щонайменше 15 тисяч доларів США, спонукали чоловіків до перепливання річки Тиса. Надавши своїм "клієнтам" гумовий човен, ділки відправили їх на ризикований "заплив".

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За 20 метрів до держрубежу "човнярів" зупинив прикордонний наряд. Троє з чоловіків, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти, їх вдалось зупинити за допомогою службового собаки".

Деталі: Правоохоронці склали адміністративні протоколи щодо затриманих за спробу незаконного перетину кордону та за злісну непокору прикордонній службі. Зараз встановлюються особи, які були організаторами незаконної схеми переправлення чоловіків до Угорщини. 

кордонПрикордонна службаЗакарпаття
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