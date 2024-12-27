Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Пограничники задержали 6 мужчин, которые заплатили по 15 тыс. долларов за лодку через Тису

Украинская правдаПятница, 27 декабря 2024, 15:33
Пограничники задержали 6 мужчин, которые заплатили по 15 тыс. долларов за лодку через Тису
Фото: ГПСУ

На Закарпатье 26 декабря пограничники задержали шестерых мужчин, которые заплатили по меньшей мере по 15 тысяч долларов "переправщикам", который дал им резиновую лодку, чтобы незаконно пересечь границу по реке Тисе и попасть в Венгрию.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Переправщики, которым каждый из злоумышленников отдал не менее 15 тысяч долларов США, побудили мужчин к переплытию реки Тиса. Предоставив своим "клиентам" резиновую лодку, дельцы отправили их на рискованный "заплыв".

Реклама:

За 20 метров до госграницы "лодочников" остановил пограничный наряд. Трое из мужчин, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались убежать, их удалось остановить с помощью служебной собаки".

Детали: Правоохранители составили административные протоколы в отношении задержанных за попытку незаконного пересечения границы и за злостное неповиновение пограничной службе. Сейчас устанавливаются лица, которые были организаторами незаконной схемы переправки мужчин в Венгрию. 

границаПограничная службаЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
граница
В Карпатах задержали группу мужчин, которые пытались сбежать в Румынию – ГПСУ
67% украинцев считают, что экспаты должны голосовать на выборах
В Молдове фермеры угрожают заблокировать границу с Украиной из-за импорта зерновых
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: