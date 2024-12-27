Пограничники задержали 6 мужчин, которые заплатили по 15 тыс. долларов за лодку через Тису

На Закарпатье 26 декабря пограничники задержали шестерых мужчин, которые заплатили по меньшей мере по 15 тысяч долларов "переправщикам", который дал им резиновую лодку, чтобы незаконно пересечь границу по реке Тисе и попасть в Венгрию.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Переправщики, которым каждый из злоумышленников отдал не менее 15 тысяч долларов США, побудили мужчин к переплытию реки Тиса. Предоставив своим "клиентам" резиновую лодку, дельцы отправили их на рискованный "заплыв".

Реклама:

За 20 метров до госграницы "лодочников" остановил пограничный наряд. Трое из мужчин, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались убежать, их удалось остановить с помощью служебной собаки".

Детали: Правоохранители составили административные протоколы в отношении задержанных за попытку незаконного пересечения границы и за злостное неповиновение пограничной службе. Сейчас устанавливаются лица, которые были организаторами незаконной схемы переправки мужчин в Венгрию.