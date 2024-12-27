Поліція провела 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині

На Харківщині поліціянти провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які організували схему сприяння ухилення від мобілізації.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Деталі: За даними слідства, фігуранти зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав. Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними.

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Крім того, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон, зазначають у поліції. Також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. За гроші "вирішували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову, додає Болвінов.

Вказано, що правоохоронці викрили цю схему, провели обшуки у всіх фігурантів, вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи.

На вилучене майно накладено арешти.

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Пряма мова: "Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою - статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні".