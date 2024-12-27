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Полиция провела 39 обысков у работников ТЦК и ВЛК на Харьковщине

Валентина РоманенкоПятница, 27 декабря 2024, 16:27
Полиция провела 39 обысков у работников ТЦК и ВЛК на Харьковщине
фото полиции

На Харьковщине полицейские провели 39 обысков у работников районных ТЦК и ВВК, которые организовали схему содействия уклонению от мобилизации.

Источник: начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Детали: По данным следствия, фигуранты злоупотребляли властью, действовали вместе в течение длительного времени и успели исключить из воинского учета людей, которые не имели на это законных оснований. Служащие вносили заведомо ложные данные в документы - в результате военнообязанных признавали непригодными или ограниченно годными.

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Кроме того, эта же группа способствовала переправке мужчин через границу, отмечают в полиции. Также проводили махинации с заработной платой - ее получали люди, которые не проходили службу. За деньги "решали вопрос" о мобилизации транспорта, который должен был бы ехать на передовую, добавляет Болвинов.

Указано, что правоохранители разоблачили эту схему, провели обыски у всех фигурантов, изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы.

На изъятое имущество наложены аресты.

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Прямая речь: "Сейчас изучаем всю найденную документацию, допрашиваем фигурантов. Под особым вниманием - состояние и активы лиц с ТЦК и ВЛК, расследуем происхождение каждой гривни".

уклонистыХарьковская областьполиция
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