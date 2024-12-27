Полиция провела 39 обысков у работников ТЦК и ВЛК на Харьковщине
На Харьковщине полицейские провели 39 обысков у работников районных ТЦК и ВВК, которые организовали схему содействия уклонению от мобилизации.
Источник: начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook
Детали: По данным следствия, фигуранты злоупотребляли властью, действовали вместе в течение длительного времени и успели исключить из воинского учета людей, которые не имели на это законных оснований. Служащие вносили заведомо ложные данные в документы - в результате военнообязанных признавали непригодными или ограниченно годными.
Кроме того, эта же группа способствовала переправке мужчин через границу, отмечают в полиции. Также проводили махинации с заработной платой - ее получали люди, которые не проходили службу. За деньги "решали вопрос" о мобилизации транспорта, который должен был бы ехать на передовую, добавляет Болвинов.
Указано, что правоохранители разоблачили эту схему, провели обыски у всех фигурантов, изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы.
На изъятое имущество наложены аресты.
Прямая речь: "Сейчас изучаем всю найденную документацию, допрашиваем фигурантов. Под особым вниманием - состояние и активы лиц с ТЦК и ВЛК, расследуем происхождение каждой гривни".