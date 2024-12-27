Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Шольц розповів, як бачить позицію Трампа щодо завершення війни в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 27 грудня 2024, 18:16
Шольц розповів, як бачить позицію Трампа щодо завершення війни в Україні
Фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що припинення війни в Україні можливе, лише якщо Україна буде сильною у військовому плані.

Джерело: канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю німецькому виданню t-online, опублікованому 27 грудня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи боїться канцлер, що "Трамп відмовиться від України", Олаф Шольц висловив думку, що обраний президент США розуміє: зупинити війну можна лише тоді, коли Україна стане сильною.

Реклама:

"Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані", – сказав він.

Шольц висловив впевненість, що, "всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною".

"Будьте уважні. Просте припинення вогню – це далеко не стійкий мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – іншими словами, ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв з майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що ми – США і Європа – повинні тісно координувати один з одним всі ці питання. На більш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме в цьому важливу роль", – підкреслив Олаф Шольц.

РЕКЛАМА:

За інформацією ЗМІ, обраний президент США Дональд Трамп вже неофіційно сигналізував Європі, що після вступу на посаду продовжить військову підтримку України.

Публічно ж Трамп запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

ТрампШольц
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На "Рамштайні" визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон

Deepstate: Майже все Курахове окуповане ворогом

Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для регіону

У Варшаві арештували водія, який збив на смерть 14-річного українця

Трамп не виключив застосування військової сили для взяття під контроль Гренландії

Трамп: Я "можу зрозуміти почуття" Росії щодо можливого вступу України в НАТО

Усі новини...
Трамп
Майже половина українців вірять, що перемога Трампа наближає мир
У Конгресі лякають "Грузинську мрію" реакцією Трампа на інавгурацію "президента"
Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа – ISW
Останні новини
05:26
Аналітики ISW припустили, як війська РФ можуть використати просування в Торецьку
04:30
"Арсенал" із Зінченком поступився "Ньюкаслу" в півфіналі Кубку англійської ліги
03:54
На "Рамштайні" визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон
03:20
фото, відеоУ російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу, виникла пожежа
02:20
Маркарова: Резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом внесли на розгляд Конгресу США
01:51
Богачук: Ломаченку вже набрид бокс
01:48
ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон
01:24
DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в Курській області РФ
00:58
На Курщині Росія активізувала обстріли міста Суджа
00:36
На Київщині працювали сили ППО по ворожих дронах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: