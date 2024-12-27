США ввели санкції проти тіньового олігарха Грузії Іванішвілі

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного голови правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" та експрем'єра країни Бідзіни Іванішвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінфіну США

Деталі: Своїм рішенням США внесли Бідзіну Іванішвілі до санкційного списку, а також запровадили обмеження на повʼязаний з олігархом бізнес.

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Бідзіна Іванішвілі спершу пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади заявляли, що він продовжував правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

У 2024 році Іванішвілі став почесним президентом "Грузинської мрії".

В останні тижні США посилили тиск на Грузію через демократичний відкат, ухвалення проросійських законів і жорсткий розгін антиурядових протестів.

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