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США ввели санкції проти тіньового олігарха Грузії Іванішвілі

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 27 грудня 2024, 18:53
США ввели санкції проти тіньового олігарха Грузії Іванішвілі
Бідзіни Іванішвілі. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного голови правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" та експрем'єра країни Бідзіни Іванішвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінфіну США

Деталі: Своїм рішенням США внесли Бідзіну Іванішвілі до санкційного списку, а також запровадили обмеження на повʼязаний з олігархом бізнес.

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Бідзіна Іванішвілі спершу пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади заявляли, що він продовжував правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

У 2024 році Іванішвілі став почесним президентом "Грузинської мрії".

В останні тижні США посилили тиск на Грузію через демократичний відкат, ухвалення проросійських законів і жорсткий розгін антиурядових протестів.

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Що передувало:

ГрузіяСШАсанкції
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