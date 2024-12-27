США ввели санкции против теневого олигарха Грузии Иванишвили

Министерство финансов США ввело санкции против почетного председателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта" и экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минфина США

Детали: Своим решением США внесли Бидзину Иванишвили в санкционный список, а также ввели ограничения на связанный с олигархом бизнес.

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Бидзина Иванишвили сначала ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти заявляли, что он продолжал править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

В 2024 году Иванишвили стал почетным президентом "Грузинской мечты".

В последние недели США усилили давление на Грузию из-за демократического отката, принятия пророссийских законов и жесткого разгона антиправительственных протестов.

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