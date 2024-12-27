Зеленський порівняв авіатрощу азербайджанського літака з трагедією МН17 та вказав на відповідальність РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дедалі більше доказів свідчать про відповідальність Росії за катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав аварії в Казахстані. Він порівняв цю трагедію з падінням малайзійського рейсу МН17, збитого у 2014 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у X (Twitter)

Деталі: Глава держави висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою рейсу "Азербайджанських авіаліній".

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"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію", – наголосив він.

Зеленський також провів паралелі між катастрофою "Азербайджанських авіаліній" та аварії рейсу МН17, збитого з російського ЗРК "Бук" на Донбасі в липні 2014 року.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", – підкреслив президент.

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