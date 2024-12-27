Зеленский сравнил крушение азербайджанского самолета с трагедией МН17 и указал на ответственность РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все больше доказательств свидетельствуют об ответственности России за катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний", который потерпел крушение в Казахстане. Он сравнил эту трагедию с падением малайзийского рейса МН17, сбитого в 2014 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

Детали: Глава государства выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой рейса "Азербайджанских авиалиний".

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"Видим, что фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию", – подчеркнул он.

Зеленский также провел параллели между катастрофой "Азербайджанских авиалиний" и крушением рейса МН17, сбитого из российского ЗРК "Бук" на Донбассе в июле 2014 года.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбития ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", – подчеркнул президент.

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