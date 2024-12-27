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Зеленский сравнил крушение азербайджанского самолета с трагедией МН17 и указал на ответственность РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 27 декабря 2024, 19:40
Зеленский сравнил крушение азербайджанского самолета с трагедией МН17 и указал на ответственность РФ
самолет Embraer. фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все больше доказательств свидетельствуют об ответственности России за катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний", который потерпел крушение в Казахстане. Он сравнил эту трагедию с падением малайзийского рейса МН17, сбитого в 2014 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

Детали: Глава государства выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой рейса "Азербайджанских авиалиний".

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"Видим, что фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию", – подчеркнул он.

Зеленский также провел параллели между катастрофой "Азербайджанских авиалиний" и крушением рейса МН17, сбитого из российского ЗРК "Бук" на Донбассе в июле 2014 года.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбития ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", – подчеркнул президент.

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Предыстория:

  • 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
  • "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".
  • А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

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