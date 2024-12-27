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Якщо РФ почне тиснути на Курщині, то ЗСУ будуть змушені відійти до весни 2025 року – Bloomberg

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 грудня 2024, 20:40
Якщо РФ почне тиснути на Курщині, то ЗСУ будуть змушені відійти до весни 2025 року – Bloomberg
фото: Getty images

За оцінками американських чиновників на умовах анонімності, якщо Росія з нового року почне активніше витісняти українські сили з Курської області, то ЗСУ доведеться відступити до весни 2025 року – або сили ЗСУ ризикують опинитися в оточенні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У виданні відзначають, що наразі українські сили втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії, і можуть втратити решту за кілька місяців.

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За словами американських офіційних осіб, це може позбавити Україну важливих важелів впливу на переговори з Росією про припинення вогню.

Повідомляється, що українські військові вже стикаються з нестачею живої сили і невизначеністю щодо майбутнього потоку поставок від США та інших союзників.

Американські посадовці на умовах анонімності заявили, що якщо Москва з нового року почне більш цілеспрямовано витісняти українські війська з Курська, то сили Києва зможуть утримувати цю територію лише до весни 2025 року, після чого вони будуть змушені відступити – або ризикують опинитися в оточенні.

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Водночас один з чиновників зазначив, що українським військам вже вдалося утримати позиції в Курську довше, ніж деякі початкові прогнози, частково завдяки рішенню США дозволити Києву запускати ракети дальнього радіусу дії на територію Росії.

Інший чиновник застеріг, що Україна ніколи не мала наміру утримувати Курськ.

Таким чином, відступ все ще може бути представлений як тактичний успіх. Двоє посадовців висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський віддасть наказ про відступ з-під Курська досить скоро, щоб уникнути великих втрат.

Незважаючи на можливий відступ українських військ, вторгнення вже завдало значних втрат як російським, так і північнокорейським військам.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, заявив журналістам у п'ятницю, що північнокорейці, які підтримують Росію, проводять "масовані, розгорнуті атаки на українські позиції в Курську", в результаті чого лише за останній тиждень загинуло і було поранено понад 1000 осіб.

Якщо російські війська розпочнуть ефективний контрнаступ на Курщині, вони, ймовірно, націляться на ключові дороги і міста, щоб змусити Україну відступити, і можуть відправити додаткові північнокорейські війська, сказав один з чиновників.

За словами чиновника, Північна Корея може надати ще близько 8000 солдатів для підтримки зусиль Росії до весни, але додав, що ця оцінка може бути "недостовірною".

Курська область війнаЗбройні сили
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