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Если РФ начнет давить на Курщине, то ВСУ будут вынуждены отойти до весны 2025 года – Bloomberg

Алена МазуренкоПятница, 27 декабря 2024, 20:40
Если РФ начнет давить на Курщине, то ВСУ будут вынуждены отойти до весны 2025 года – Bloomberg
фото: Getty images

По оценкам американских чиновников на условиях анонимности, если Россия с нового года начнет активнее вытеснять украинские силы из Курской области, то ВСУ придется отступить до весны 2025 года - или силы ВСУ рискуют оказаться в окружении.

Источник: Bloomberg

Детали: В издании отмечают, что сейчас украинские силы потеряли около половины территории, захваченной в Курской области России, и могут потерять остальные через несколько месяцев.

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По словам американских официальных лиц, это может лишить Украину важных рычагов влияния на переговоры с Россией о прекращении огня.

Сообщается, что украинские военные уже сталкиваются с нехваткой живой силы и неопределенностью относительно будущего потока поставок от США и других союзников.

Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что если Москва с нового года начнет более целенаправленно вытеснять украинские войска из Курска, то силы Киева смогут удерживать эту территорию только до весны 2025 года, после чего они будут вынуждены отступить - или рискуют оказаться в окружении.

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В то же время один из чиновников отметил, что украинским войскам уже удалось удержать позиции в Курской области дольше, чем некоторые первоначальные прогнозы, отчасти благодаря решению США разрешить Киеву запускать ракеты дальнего радиуса действия на территорию России.

Другой чиновник предостерег, что Украина никогда не намеревалась удерживать Курск.

Таким образом, отступление все еще может быть представлено как тактический успех. Двое чиновников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из-под Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

Несмотря на возможное отступление украинских войск, вторжение уже нанесло значительные потери как российским, так и северокорейским войскам.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, заявил журналистам в пятницу, что северокорейцы, которые поддерживают Россию, проводят "массированные, развернутые атаки на украинские позиции в Курске", в результате чего только за последнюю неделю погибло и было ранено более 1000 человек.

Если российские войска начнут эффективное контрнаступление в Курской области, они, вероятно, нацелятся на ключевые дороги и города, чтобы заставить Украину отступить, и могут отправить дополнительные северокорейские войска, сказал один из чиновников.

По словам чиновника, Северная Корея может предоставить еще около 8000 солдат для поддержки усилий России к весне, но добавил, что эта оценка может быть "недостоверной".

Курская область войнаВооруженные силы
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