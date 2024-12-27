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Молдова вводить обмеження на використання електрики в години пік

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 27 грудня 2024, 20:43
Молдова вводить обмеження на використання електрики в години пік
Ілюстративне фото: Getty Images

На тлі енергокризи урядова комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо економії електроенергії в найбільш завантажені години.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Згідно з рішенням урядової комісії Молдови, обмеження на електроенергію стосуються споживання з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

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Серед іншого, у громадських і торговельних будівлях потрібно зменшити внутрішнє освітлення щонайменше на 30% і вимикати його, коли приміщення залишаються порожніми.

Додатково в годину пік у Молдові призупинятимуть роботу ескалаторів і вимикатимуть освітлення вітрин, декоративного, архітектурного та рекламного освітлення, за винятком освітлення вивісок у неробочий час.

Заходи економії стосуються і підприємств водопостачання та каналізації: вони повинні налаштувати режим роботи насосів накопичувальних резервуарів, щоб мінімізувати споживання електроенергії в годину пік.

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Центральні та місцеві органи влади Молдови повинні оцінити можливості та вжити заходів для скорочення споживання електроенергії, особливо в години пік, "без шкоди для безпеки, здоров'я громадян або функціонування основних послуг", йдеться в рішенні.

Що передувало:

Деталі ситуації читайте у ґрунтовній статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка Молдову колють газовою голкою

Молдоваелектроенергія
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