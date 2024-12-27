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Молдова вводит ограничения на использование электричества в часы пик

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 27 декабря 2024, 20:43
Молдова вводит ограничения на использование электричества в часы пик
Иллюстративное фото: Getty Images

На фоне энергокризиса правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об экономии электроэнергии в наиболее загруженные часы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Согласно решению правительственной комиссии Молдовы, ограничения на электроэнергию касаются потребления с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

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Среди прочего, в общественных и торговых зданиях нужно уменьшить внутреннее освещение минимум на 30% и выключать его, когда помещения остаются пустыми.

Дополнительно в час пик в Молдове будут приостанавливать работу эскалаторов и выключать освещение витрин, декоративного, архитектурного и рекламного освещения, за исключением освещения вывесок в нерабочее время.

Меры экономии касаются и предприятий водоснабжения и канализации: они должны настроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в час пик.

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Центральные и местные органы власти Молдовы должны оценить возможности и принять меры для сокращения потребления электроэнергии, особенно в часы пик, "без ущерба для безопасности, здоровья граждан или функционирования основных услуг", говорится в решении.

Что предшествовало:

Детали ситуации читайте в обстоятельной статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Молдову колют газовой иглой

Молдоваэлектроэнергия
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