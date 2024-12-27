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Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 грудня 2024, 22:18
Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу
Роберт Фіцо, фото: Getty Images

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Джерело: Фіцо у зверненні в пʼятницю, 27 грудня, яке цитує портал SME, "Європейська правда"

Деталі: За словами Фіцо, припинення транзиту російського газу через Україну – це "надзвичайно дорогий жест", який буде коштувати всьому Європейському Союзу, зокрема й Словаччині.

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"Словаччина втратить близько півмільярда євро за транзит, Україна – майже мільярд євро, а Росія, ймовірно, втратить лише 2,5 мільярда євро. Ми знову покарали росіян, чи не так?" – заявив він.

Словацький премʼєр також поскаржився, що його країна не лише втратить транзитні збори, а й у короткостроковій перспективі зіткнеться з підвищенням цін на газ.

"Кого хвилює якась Словаччина, правда, пане Зеленський? Але коли вам потрібно щось, щоб не замерзнути взимку, ви пронизливо кричите", – розкритикував Фіцо позицію українського президента.

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Він заявив, що після 1 січня 2025 року, коли транзит російського газу через Україну буде припинений, уряд Словаччини "оцінить ситуацію і можливості заходів у відповідь".

У разі необхідності, заявив Фіцо, Братислава припинить постачання електроенергії до України або "домовиться про інший варіант дій".

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Володимиром Путіним.

ФіцоСловаччинаРосіягаз
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