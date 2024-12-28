Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW

Росія продовжує масштабувати виробництво дронів "Шахед" напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років, попри санкції та технічні обмеження.

Джерело: ISW

Дослівно: Аналітики інституту вивчення війни із посиланням на українську розвідку у своєму звіті пишуть, що російський завод у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан, виготовив 5760 дронів "Шахед" у період з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було випущено у 2023 році. Згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

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Також повідомляється, що Росія активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на "Шахед", які використовуються для подолання систем ППО України. Планується виготовити до 10 тисяч таких приманок до кінця 2024 року, що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів.

У звіті зазначається, що росіяни побудували два нові цехи на заводі в Алабузі та встановила захисні сітки від дронів над будівлями. Для покращення логістики росіяни створили залізничну станцію з прямим сполученням між Росією та Китаєм, через яку постачаються необхідні компоненти для виробництва безпілотників.

Дослівно: "Російська армія, ймовірно, продовжуватиме адаптовувати свої ударні стратегії, щоб завдати шкоди критичній інфраструктурі України, водночас намагаючись нарощувати виробництво дронів "Шахед". Підписання угоди про стратегічне партнерство між Росією та Іраном у січні 2025 року може сприяти цьому процесу".

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Деталі: Аналітики у своєму звіті пишуть, що Росія стикається з обмеженнями у забезпеченні заводів якісними компонентами через західні санкції. Росіяни змушені використовувати низькоякісні двигуни китайського виробництва. Водночас українські сили, завдяки інноваціям у радіоелектронній боротьбі, ефективно протидіють ударам "Шахедів".

Ключові висновки: