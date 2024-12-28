Россия наращивает производство "Шахедов" для зимней кампании против Украины – ISW

Россия продолжает масштабировать производство дронов "Шахед" накануне зимней кампании против Украины 2024-2025 годов, несмотря на санкции и технические ограничения.

Источник: ISW

Дословно: Аналитики института изучения войны со ссылкой на украинскую разведку в своем отчете пишут, что российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан, изготовил 5760 дронов "Шахед" в период с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Согласно утечке документов, предприятие уже заключило соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Реклама:

Также сообщается, что Россия активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки похожие на "Шахед", которые используются для преодоления систем ПВО Украины. Планируется изготовить до 10 тысяч таких приманок до конца 2024 года, что почти вдвое превышает количество ударных дронов.

В отчете отмечается, что россияне построили два новых цеха на заводе в Алабуге и установили защитные сетки от дронов над зданиями. Для улучшения логистики россияне создали железнодорожную станцию с прямым сообщением между Россией и Китаем, через которую поставляются необходимые компоненты для производства беспилотников.

Дословно: "Российская армия, вероятно, будет продолжать адаптировать свои ударные стратегии, чтобы нанести ущерб критической инфраструктуре Украины, одновременно пытаясь наращивать производство дронов "Шахед". Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в январе 2025 года может способствовать этому процессу".

РЕКЛАМА:

Детали: Аналитики в своем отчете пишут, что Россия сталкивается с ограничениями в обеспечении заводов качественными компонентами из-за западных санкций. Россияне вынуждены использовать низкокачественные двигатели китайского производства. В то же время украинские силы, благодаря инновациям в радиоэлектронной борьбе, эффективно противодействуют ударам "Шахедов".

Ключевые выводы: