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Трамп заявив, що лише він може домовитися з TikTok, і закликав суд відкласти його заборону

Іван Д'яконовСубота, 28 грудня 2024, 07:47
Трамп заявив, що лише він може домовитися з TikTok, і закликав суд відкласти його заборону
фото: getty images

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням відкласти виконання закону, який зобов’язує китайську компанію ByteDance продати TikTok до 19 січня 2025 року, щоб уникнути заборони застосунку у США.

Джерело: Financial Times

Деталі: Трамп підкреслив, що після інавгурації він і його команда мають час і ресурси для врегулювання питання. У грудні, під час зустрічі з генеральним директором TikTok Шоу Цзі Чу, він висловив підтримку застосунку, назвавши його важливою платформою, яка відіграла значну роль у його президентській кампанії.

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Під час брифінгу адвокат Трампа Д. Джон Сауер, який також обраний новообраним президентом на посаду генерального соліситора США заявив, що "лише президент Трамп володіє неперевершеним досвідом укладання угод, отримав мандат на виборах і має політичну волю провести переговори, щоб врятувати платформу, одночасно вирішуючи проблеми національної безпеки, висловлені урядом – проблеми, які визнав сам президент Трамп".

Міністерство юстиції та більшість законодавців США наголошують на загрозі національній безпеці через зв’язки TikTok із Китаєм. 

Передісторія:

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  • Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.
  • Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.
  • TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.
  • Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій сервіс, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах застосунків у США.

Трамп
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