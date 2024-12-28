Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Трамп заявил, что только он может договориться с TikTok, и призвал суд отложить его запрет

Иван ДьяконовСуббота, 28 декабря 2024, 07:47
Трамп заявил, что только он может договориться с TikTok, и призвал суд отложить его запрет
фото: getty images

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой отложить исполнение закона, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года, чтобы избежать запрета приложения в США.

Источник: Financial Times

Детали: Трамп подчеркнул, что после инаугурации у него и его команды есть время и ресурсы для урегулирования вопроса. В декабре, во время встречи с генеральным директором TikTok Шоу Цзи Чу, он выразил поддержку приложения, назвав его важной платформой, которая сыграла значительную роль в его президентской кампании.

Реклама:

Во время брифинга адвокат Трампа Д. Джон Сауэр, который также избран новоизбранным президентом на должность генерального солиситора США заявил, что "только президент Трамп обладает непревзойденным опытом заключения сделок, получил мандат на выборах и имеет политическую волю провести переговоры, чтобы спасти платформу, одновременно решая проблемы национальной безопасности, высказанные правительством – проблемы, которые признал сам президент Трамп".

Министерство юстиции и большинство законодателей США отмечают угрозу национальной безопасности из-за связей TikTok с Китаем. 

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.
  • Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
  • TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.
  • Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свой сервис, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.

Трамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
Трамп
Шольц рассказал, как видит позицию Трампа относительно завершения войны в Украине
Почти половина украинцев верят, что победа Трампа приближает мир
В Конгрессе пугают "Грузинскую мечту" реакцией Трампа на инаугурацию "президента"
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: