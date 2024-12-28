Трамп заявил, что только он может договориться с TikTok, и призвал суд отложить его запрет
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой отложить исполнение закона, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года, чтобы избежать запрета приложения в США.
Источник: Financial Times
Детали: Трамп подчеркнул, что после инаугурации у него и его команды есть время и ресурсы для урегулирования вопроса. В декабре, во время встречи с генеральным директором TikTok Шоу Цзи Чу, он выразил поддержку приложения, назвав его важной платформой, которая сыграла значительную роль в его президентской кампании.
Во время брифинга адвокат Трампа Д. Джон Сауэр, который также избран новоизбранным президентом на должность генерального солиситора США заявил, что "только президент Трамп обладает непревзойденным опытом заключения сделок, получил мандат на выборах и имеет политическую волю провести переговоры, чтобы спасти платформу, одновременно решая проблемы национальной безопасности, высказанные правительством – проблемы, которые признал сам президент Трамп".
Министерство юстиции и большинство законодателей США отмечают угрозу национальной безопасности из-за связей TikTok с Китаем.
Предыстория:
- Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.
- Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
- TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.
- Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свой сервис, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.