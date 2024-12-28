Трамп заявил, что только он может договориться с TikTok, и призвал суд отложить его запрет

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой отложить исполнение закона, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года, чтобы избежать запрета приложения в США.

Источник: Financial Times

Детали: Трамп подчеркнул, что после инаугурации у него и его команды есть время и ресурсы для урегулирования вопроса. В декабре, во время встречи с генеральным директором TikTok Шоу Цзи Чу, он выразил поддержку приложения, назвав его важной платформой, которая сыграла значительную роль в его президентской кампании.

Реклама:

Во время брифинга адвокат Трампа Д. Джон Сауэр, который также избран новоизбранным президентом на должность генерального солиситора США заявил, что "только президент Трамп обладает непревзойденным опытом заключения сделок, получил мандат на выборах и имеет политическую волю провести переговоры, чтобы спасти платформу, одновременно решая проблемы национальной безопасности, высказанные правительством – проблемы, которые признал сам президент Трамп".

Министерство юстиции и большинство законодателей США отмечают угрозу национальной безопасности из-за связей TikTok с Китаем.

Предыстория:

РЕКЛАМА: