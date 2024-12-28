Зурабішвілі запрошена на інавгурацію Трампа

Представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу запросив президентку Грузії Саломе Зурабішвілі на інавгурацію новообраного американського президента Дональда Трампа.

Джерело: Вілсон у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Вілсон відзначив мужність Зурабішвілі та запросив її відвідати інавгурацію Трампа.

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"Я глибоко захоплююся її мужністю перед обличчям нападок з боку Іванішвілі та його союзників з КПК (Комуністична партія Китаю, – Ред.) і іранського режиму", – заявив він.

Напередодні писали, що Вілсон застеріг почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі від інавгурації антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Тоді він заявив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, як він ставиться до самопроголошених ворогів Америки".

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Того ж дня, 27 грудня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Іванішвілі.