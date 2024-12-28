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Зурабишвили приглашена на инаугурацию Трампа

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 11:35
Зурабишвили приглашена на инаугурацию Трампа
Саломе зурабишвили. Фото: Getty Images

Представитель республиканцев Джо Уилсон, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей по вопросам Ближнего Востока пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили на инаугурацию новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Источник: Уилсон в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Уилсон отметил мужество Зурабишвили и пригласил ее посетить инаугурацию Трампа.

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"Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая, – Ред.) и иранского режима", – заявил он.

Накануне писали, что Уилсон предостерег почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили от инаугурации антизападного "президента" Михеила Кавелашвили.

Тогда он заявил, что Трамп "очень четко дал понять, как он относится к самопровозглашенным врагам Америки".

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В тот же день, 27 декабря, Министерство финансов США ввело санкции против Иванишвили.

ТрампинаугурацияГрузияСША
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