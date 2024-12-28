У Києві хлопець запустив феєрверк, його затримали

Правоохоронці затримали 19-річного киянина, який увечері 27 грудня запустив феєрверк у Деснянському районі столиці.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Подія відбулася увечері на Лісовому масиві у Деснянському районі столиці.

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До поліції надійшло повідомлення, що невідомий біля багатоповерхівки запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців.

Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту.

Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. За скоєне йому загрожує до пʼяти років обмеження волі.

Нагадаємо: Феєрверки у столиці заборонені ще з 2014 року.