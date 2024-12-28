В Киеве парень запустил фейерверк, его задержали
Суббота, 28 декабря 2024, 13:41
Правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, который вечером 27 декабря запустил фейерверк в Деснянском районе столицы.
Источник: полиция Киева
Детали: Событие произошло вечером на Лесном массиве в Деснянском районе столицы.
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В полицию поступило сообщение, что неизвестный возле многоэтажки запустил фейерверк, напугав местных жителей.
Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта.
Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения.
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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
Напомним: Фейерверки в столице запрещены еще с 2014 года.