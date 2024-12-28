В Киеве парень запустил фейерверк, его задержали

Правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, который вечером 27 декабря запустил фейерверк в Деснянском районе столицы.

Источник: полиция Киева

Детали: Событие произошло вечером на Лесном массиве в Деснянском районе столицы.

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В полицию поступило сообщение, что неизвестный возле многоэтажки запустил фейерверк, напугав местных жителей.

Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта.

Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним: Фейерверки в столице запрещены еще с 2014 года.