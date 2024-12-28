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Австрія планує закупити 12 винищувачів у Італії

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 14:26
Австрія планує закупити 12 винищувачів у Італії
фото: aircraft leonardo

Австрія планує придбати 12 винищувачів M-346 FA італійського виробництва для заміни літаків Saab 105, які вона вивела з експлуатації наприкінці 2020 року.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Як передає агентство, Міністерство оборони Австрії повідомило, що наразі ведуться переговори з італійським урядом про укладення контракту.

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Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ця угода свідчить про міцність співпраці між Італією та Австрією.

"Я висловлюю особливу подяку прем'єр-міністерці Джорджі Мелоні, яка зробила значний внесок в укладення цієї угоди", – йдеться у його заяві.

Літаки будуть використовуватися для навчання пілотів, підтримки сухопутних військ і протиповітряної оборони, заявили в уряді.

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Нагадаємо, у червні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.

24 грудня Eurofighter Typhoon і агентство НАТО NETMA підписали у Римі контракт на придбання до 24 літаків Eurofighter для італійських ВПС.

ІталіяАвстріяавіазброя
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