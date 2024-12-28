Австрія планує закупити 12 винищувачів у Італії
Австрія планує придбати 12 винищувачів M-346 FA італійського виробництва для заміни літаків Saab 105, які вона вивела з експлуатації наприкінці 2020 року.
Джерело: Reuters, "Європейська правда"
Деталі: Як передає агентство, Міністерство оборони Австрії повідомило, що наразі ведуться переговори з італійським урядом про укладення контракту.
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ця угода свідчить про міцність співпраці між Італією та Австрією.
"Я висловлюю особливу подяку прем'єр-міністерці Джорджі Мелоні, яка зробила значний внесок в укладення цієї угоди", – йдеться у його заяві.
Літаки будуть використовуватися для навчання пілотів, підтримки сухопутних військ і протиповітряної оборони, заявили в уряді.
Нагадаємо, у червні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.
24 грудня Eurofighter Typhoon і агентство НАТО NETMA підписали у Римі контракт на придбання до 24 літаків Eurofighter для італійських ВПС.