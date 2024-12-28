Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

Український президент Володимир Зеленський відреагував на погрози словацького прем’єра Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до України через відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Джерело: Зеленський в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Він наголосив, що потреба України в імпорті електроенергії виникла лише через окупацію Росією Запорізької АЕС та цілеспрямоване знищення РФ української енергетичної інфраструктури.

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"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів", – зазначив український президент.

Звертаючись до Фіцо, він нагадав, що "підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною".

"По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику", – додав Зеленський.

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За його словами, частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько становить 19% і наразі уряд України працює з сусідніми країнами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила. Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", – резюмував Зеленський.

Напередодні Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Владіміром Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка.