Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на угрозы словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Источник: Зеленский в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что потребность Украины в импорте электроэнергии возникла только из-за оккупации Россией Запорожской АЭС и целенаправленного уничтожения РФ украинской энергетической инфраструктуры.

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"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов", – отметил украинский президент.

Обращаясь к Фицо, он напомнил, что "поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной".

"Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без по меньшей мере 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество", – добавил Зеленский.

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По его словам, доля Словакии в импорте электричества в Украину около составляет 19% и сейчас правительство Украины работает с соседними странами в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", – резюмировал Зеленский.

Накануне Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры.

Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко.