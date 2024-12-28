Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом, но вины РФ не признал
Глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines, который произошел в воздушном пространстве России, но вины россиян не признал.
Источник: сайт Кремля
Дословно: "Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный.
В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения".
Детали: Кремль отмечает, что два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
"Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", уверяют россияне.
Почему это важно: Путин не признал, российская ли ПВО сбила самолет. Он лишь извинился, что "инцидент" произошел в воздушном пространстве РФ.
Напомним:
- "Азербайджанские авиалинии" заявили, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".
- "Азербайджанские авиалинии" остановили рейсы в ряд российских городов после катастрофы.
- 27 декабря Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане, свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.