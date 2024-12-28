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Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом, но вины РФ не признал

Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 15:20
Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом, но вины РФ не признал
алиев и путин, фото: рбк

Глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines, который произошел в воздушном пространстве России, но вины россиян не признал.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный.

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В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения".

Детали: Кремль отмечает, что два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

"Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", уверяют россияне.

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Почему это важно: Путин не признал, российская ли ПВО сбила самолет. Он лишь извинился, что "инцидент" произошел в воздушном пространстве РФ.

Напомним: 

ПутинАзербайджанРосcия
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