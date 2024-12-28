На Київщині чоловік наїхав на працівника ТЦК, а той розбив скло авто – поліція

На одному з блокпостів у Київській області під час перевірки військово-облікових документів стався конфлікт між працівником ТЦК та чоловіком.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.

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Продовживши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу".

Деталі: Керівництво поліції Київщини розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.

При цьому в повідомленні не згадується, які саме дії поліцейських будуть розслідувати.

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Разом з тим, у соцмережах поширили відео інциденту, який нібито стався біля Василькова. На одному з відео видно, що чоловік відмовляється називати свої прізвище, ім'я та по-батькові й вимагає назвати причину зупинки. На іншому відео водій говорить, що він не затриманий і починає їхати. Після цього працівник ТЦК розбиває кулаком лобове скло автомобіля.