На Киевщине мужчина наехал на работника ТЦК, а тот разбил стекло авто – полиция

На одном из блокпостов в Киевской области во время проверки военно-учетных документов произошел конфликт между работником ТЦК и мужчиной.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

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Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь".

Детали: Руководство полиции Киевщины начало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.

При этом в сообщении не указывается, какие именно действия полицейских будут расследовать.

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Вместе с тем, в соцсетях распространили видео инцидента, который якобы произошел возле Василькова. На одном из видео видно, что мужчина отказывается называть свои фамилию, имя и отчество и требует назвать причину остановки. На другом видео водитель говорит, что он не задержан и начинает ехать. После этого работник ТЦК разбивает кулаком лобовое стекло автомобиля.