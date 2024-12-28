Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 28 грудня 2024, 18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
Газпром, фото AFP via Getty Images

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення російської компанії

Деталі: "Газпром" поінформував, що 28 грудня направив повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу.

Реклама:

Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz у "регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов".

У пресрелізі йдеться, що 1 січня 2025 року о 08:00 за московським часом "Газпром" "обмежить" постачання газу в Молдову до 0 м3 на добу.

"Обмеження діятиме доти, доки "Газпром" не повідомить Moldovagaz про інше. "Газпром" залишає за собою всі свої права, включно з правом на одностороннє розірвання контракту і правом вимагати від Moldovagaz відшкодування всіх збитків і сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання Moldovagaz своїх зобов'язань за контрактом", – ідеться у пресрелізі.

РЕКЛАМА:

Своєю чергою т.в.о. голови Moldovagaz Вадим Чебан повідомив, що компанія "взяла до відома" рішення "Газпрому", повідомляє NewsMaker.

Він нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, який постачали з Росії, передавали в придністровський регіон.

"Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних і європейських ринках. Слід підкреслити, що Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року", – уточнив Чебан.

Довідково: Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.

Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. 

Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

Однак оскільки "Газпром" – як стверджує прем'єр Молдови Дорін Речан – визначив підставою припинення постачання не проблеми з транзитом, а "неплатежі" з боку підконтрольного Росії Придністров'я, то це суттєво ускладнює відновлення постачань.  Кишинів не визнає борг Тирасполя і не планує його оплачувати.

Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".

РосіягазМолдоваПридністров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На "Рамштайні" визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон

Deepstate: Майже все Курахове окуповане ворогом

Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для регіону

У Варшаві арештували водія, який збив на смерть 14-річного українця

Трамп не виключив застосування військової сили для взяття під контроль Гренландії

Трамп: Я "можу зрозуміти почуття" Росії щодо можливого вступу України в НАТО

Усі новини...
Росія
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
Розвідка Британії проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні
Небо над Росією необхідно закрити
Останні новини
05:26
Аналітики ISW припустили, як війська РФ можуть використати просування в Торецьку
04:30
"Арсенал" із Зінченком поступився "Ньюкаслу" в півфіналі Кубку англійської ліги
03:54
На "Рамштайні" визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон
03:20
фото, відеоУ російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу, виникла пожежа
02:20
Маркарова: Резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом внесли на розгляд Конгресу США
01:51
Богачук: Ломаченку вже набрид бокс
01:48
ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон
01:24
DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в Курській області РФ
00:58
На Курщині Росія активізувала обстріли міста Суджа
00:36
На Київщині працювали сили ППО по ворожих дронах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: