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Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 28 декабря 2024, 18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
Газпром, фото AFP via Getty Images

Российский "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекращает поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение российской компании

Детали: "Газпром" проинформировал, что 28 декабря направил сообщение Moldovagaz о намерении прекратить поставки газа.

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Также в российской компаний обвинили Moldovagaz в "регулярном невыполнении своих платежных обязательств по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".

В пресс-релизе говорится, что 1 января 2025 года в 08:00 по московскому времени "Газпром" "ограничит" поставки газа в Молдову до 0 м3 в сутки.

"Ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" не уведомит Moldovagaz об ином. "Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать от Moldovagaz возмещения всех убытков и уплаты штрафов за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Moldovagaz своих обязательств по контракту", – говорится в пресс-релизе.

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В свою очередь и.о. главы Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома", сообщает NewsMaker.

Он напомнил, что с декабря 2022 года весь газ, который поставляли из России, передавали в приднестровский регион.

"В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра покупали на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, что Moldovagaz законтрактовал необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", – уточнил Чебан.

Справочно: Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.

Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который заканчивается 1 января 2025 года. В связи с этим в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней.

Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

Однако поскольку "Газпром" – как утверждает премьер Молдовы Дорин Речан – определил основанием прекращения поставок не проблемы с транзитом, а "неплатежи" со стороны подконтрольного России Приднестровья, то это существенно усложняет возобновление поставок. Кишинев не признает долг Тирасполя и не планирует его оплачивать.

Подробнее читайте в статьях "Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях", а также "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".

РосcиягазМолдоваПриднестровье
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