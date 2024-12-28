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Путін посилив покарання за заколот у РФ і вирішив боротися з "екстремізмом" з України

Катерина ТищенкоСубота, 28 грудня 2024, 20:41
Путін посилив покарання за заколот у РФ і вирішив боротися з екстремізмом з України
Володимир Путін, фото Getty Images

Правитель РФ Володимир Путін 28 грудня підписав низку законів, що посилюють покарання за збройний заколот і злочини проти військової служби, а також затвердив нову стратегію протидії екстремізму, де одним із головних завдань названо ліквідацію загроз, що походять із території України.

Джерело: державне агентство ТАСС, Медуза, Центр протидії дезінформації при РНБО України

Деталі: Одним із підписаних законів посилюється покарання за збройний заколот аж до довічного. Нижня межа терміну за заколот зросла з 15 до 20 років. Цей самий закон виключає право на умовно-дострокове звільнення для засуджених до довічного терміну за тероризм і заколот. А також вводить для іноземців покарання за "допомогу противнику" - до 15 років.

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Також до Кримінального кодексу РФ внесли поправки, згідно з якими учасникам "добровольчих формувань" загрожує відповідальність за невиконання наказу, опір начальнику, самовільне залишення частини або місця служби, дезертирство, добровільну здачу в полон та інші злочини, передбачені для військових.

Також одним із законів у Росії розширено список підстав, за якими включають до переліку екстремістів.

Також тепер у Росфінмоніторингу є доступ до інформації про рахунки громадян, які фінансово підтримують "екстремізм і екстремістів".

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Путін також підписав закон, яким місто Ростов перейменували на "Ростов Великий".

Крім того, Путін затвердив нову стратегію протидії екстремізму. У стратегії йдеться про те, що РФ вважає одним із головних завдань у боротьбі з екстремізмом "ліквідацію джерела загроз, які виходять із території України".

Там також зазначається, що РФ вживатиме заходів для "соціокультурної інтеграції" окупованих території України.

Залучення до участі в неузгоджених протестних акціях названо в стратегії одним зі способів дестабілізації РФ і поширення екстремізму. РФ відносить до екстремістських загроз "ініціювання кольорових революцій, фальсифікацію історії, тероризм".

У документі наголошується, що "екстремісти" все частіше загострюють національне питання, просуваючи тему "деколонізації" РФ. У рамках боротьби з "екстремізмом" планується активно поширювати ідеї "історичної єдності народів РФ".

Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що підписання Путіним законів, спрямованих на посилення контролю всередині країни, фактично є спробою убезпечити режим від нових загроз на кшталт походу Євгена Пригожина на Москву.

"Ухвалення й підписання цих законів підтверджує, що Кремль дедалі більше боїться внутрішніх загроз і намагається законодавчо убезпечитися від них. Утім, цей тиск рано чи пізно призведе до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації і, зрештою, падіння путінського режиму", - йдеться в дописі ЦПД.

ПутінРосія
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