Путин ужесточил наказание за мятеж в РФ и решил бороться с "экстремизмом" из Украины

Правитель РФ Владимир Путин 28 декабря подписал ряд законов, ужесточающих наказание за вооруженный мятеж и преступления против военной службы, а также утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, где одной из главных задач названа ликвидация исходящих с территории Украины угроз.

Источник: государственное агентство ТАСС, Медуза, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Детали: Одним из подписанных законов ужесточается наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного. Нижняя граница срока за мятеж выросла с 15 до 20 лет. Этот же закон исключает право на условно-досрочное освобождение для приговоренных к пожизненному сроку за терроризм и мятеж. А также вводит для иностранцев наказание за "помощь противнику" — до 15 лет.

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Также в Уголовный кодекс внесли поправки, согласно которым участникам "добровольческих формирований" грозит ответственность за неисполнение приказа, сопротивление начальнику, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления, предусмотренные для военных.

Также одним из законов в России расширен список оснований, по которым включают в перечень экстремистов.

Также теперь у Росфинмониторинга есть доступ к информации о счетах граждан, которые финансово поддерживают "экстремизм и экстремистов".

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Путин также подписал закон, которым город Ростов переименовали в "Ростов Великий".

Кроме того, Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. В стратегии говорится, что РФ считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом "ликвидацию источника угроз, исходящих с территории Украины".

Там также отмечается, что РФ будет принимать меры для "социокультурной интеграции" оккупированных территории Украины.

Привлечение к участию в несогласованных протестных акциях названо в стратегии одним из способов дестабилизации РФ и распространения экстремизма. РФ относит к экстремистским угрозам "инициирование цветных революций, фальсификацию истории, терроризм".

В документе отмечается, что "экстремисты" все чаще обостряют национальный вопрос, продвигая тему "деколонизации" РФ. В рамках борьбы с "экстремизмом" планируется активно распространять идеи "исторического единства народов РФ".

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что подписание Путиным законов, направленных на усиление контроля внутри страны, фактически является попыткой обезопасить режим от новых угроз вроде похода Евгения Пригожина на Москву.

"Принятие и подписание этих законов подтверждает, что Кремль все больше боится внутренних угроз и пытается законодательно обезопасить себя от них. Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, наконец, падению путинского режима", - говорится в посте ЦПД.