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Україну в неділю огорне туман, температура близько нуля

Катерина ТищенкоСубота, 28 грудня 2024, 22:03
Україну в неділю огорне туман, температура близько нуля
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 29 грудня в Україні очікується туман, що може призвести до ускладнення руху транспорту.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Дослівно: "Вночі та вранці 29 грудня у західних, північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий.

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Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту".

Деталі: Загалом в Україні хмарно, без істотних опадів. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 2-7° морозу, вдень на крайньому півдні 1-6° тепла).

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На Київщині без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби 0-2° тепла.

погода
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