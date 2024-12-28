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Украину в воскресенье окутает туман, температура около нуля

Катерина ТищенкоСуббота, 28 декабря 2024, 22:03
Украину в воскресенье окутает туман, температура около нуля
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье 29 декабря в Украине ожидается туман, что может привести к осложнению движения транспорта.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Дословно: "Ночью и утром 29 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый.

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Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта".

Детали: В целом в Украине облачно, без существенных осадков. На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 2-7° мороза, днем на крайнем юге 1-6° тепла).

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На Киевщине без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла.

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