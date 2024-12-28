Президентка Грузії звернулася до прихильників: Проведу ніч у резиденції, чекаю на вас зранку

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повноваження якої закінчуються 29 грудня, у зверненні до народу заявила, що залишиться на ніч у президентській резиденції (палаці Орбеліані) та закликала прихильників приходити до резиденції в неділю зранку.

Джерело: звернення Зурабішвілі, пише "Эхо Кавказа"

Пряма мова: "Вітаю вас із палацу Орбеліані. Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч.

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Завтра о 10 годині ранку (8:00 за київським часом – ред.) чекаю на вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні і якими будуть дні перемоги".

Деталі: Раніше Зурабішвілі говорила, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і подальшого обрання Михаїла Кавелашвілі "Грузинською мрією" президентом 14 грудня.

Опозиція заявляє про готовність підтримувати Зурабішвілі, включно з її фізичним захистом у президентській резиденції. Вона наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів, вважаючи нинішнє керівництво країни нелегітимним.

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Останніми днями на адресу чинної президентки надходили погрози з боку партії влади. Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе попередив, що президентку притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вона вирішить призначити нові парламентські вибори з будь-якої непередбаченої законом причини. Пізніше він також заявив, що, якщо Зурабішвілі відмовиться залишати резиденцію після закінчення повноважень, її виведуть звідти "силоміць" і "переведуть до виправної установи".

Церемонія інавгурації Михаїла Кавелашвілі розпочнеться 29 грудня об 11 ранку за місцевим часом (о 9 ранку за київським) і триватиме 40 хвилин. Захід відбудеться на тлі протесту. Громадяни почнуть збиратися біля парламенту Грузії з 9 ранку на акцію під назвою "Червона картка Кавелашвілі".

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