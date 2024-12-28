Президент Грузии обратилась к сторонникам: Проведу ночь в резиденции, жду вас утром

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой заканчиваются 29 декабря, в обращении к народу заявила, что останется на ночь в президентской резиденции (дворце Орбелиани) и призвала сторонников приходить к резиденции в воскресенье.

Источник: обращение Зурабишвили, пишет "Эхо Кавказа"

Прямая речь: "Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, и останусь здесь, проведу здесь и ночь.

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Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут последующие дни и какими будут дни победы".

Детали: Ранее Зурабишвили говорила, что останется на посту, поскольку не признает результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, и последующее избрание Михаила Кавелашвили "Грузинской мечтой" президентом 14 декабря.

Оппозиция заявляет о готовности поддерживать Зурабишвили, включая ее физическую защиту в президентской резиденции. Она настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, считая нынешнее руководство страны нелегитимным.

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В последние дни в адрес действующего президента регулярно поступали угрозы со стороны партии власти. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что президента привлекут к уголовной ответственности, если она решит назначить новые парламентские выборы по любой непредусмотренной законом причине. Позже он также заявил, что, если Зурабишвили откажется покидать резиденцию после истечения полномочий, ее выведут оттуда "силой" и "переведут в исправительное учреждение".

Церемония инаугурации Михаила Кавелашвили начнется 29 декабря в 11 утра по местному времени (в 9 утра по киевскому) и продлится 40 минут. Мероприятие пройдет на фоне протеста. Граждане начнут собираться у парламента Грузии с 9 утра на акцию под названием "Красная карточка Кавелашвили".

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