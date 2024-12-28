На Покровському напрямку в суботу сталася третина від усіх боїв – Генштаб

Найбільше боїв (48) у суботу сталося на Покровському напрямку, тут було знешкоджено 425 окупантів, загалом на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: Російські загарбники залучили для ураження 765 дронів-камікадзе та здійснили майже 3,8 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Чотири боєзіткнення тривають.

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На Краматорському напрямку ворог 14 разів штурмував українські позиції поблизу Ступочок та Часового Яру. Два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку українські воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 48 разів атакував у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Захисники відбили 30 штурмів. 18 атак тривають.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 425 окупантів, з них 201 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 17 спроб прорвати українську оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Одинадцять боєзіткнень завершено, ще шість –продовжуються.

На Времівському напрямку противник 11 разів атакував українські підрозділи біля населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Один бій точиться досі.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.

В Курській області українські захисники в суботу відбивали 9 атак противника, на даний час триває один бій.