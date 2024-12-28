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На Покровском направлении в субботу произошла треть от всех боев – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 28 декабря 2024, 23:10
На Покровском направлении в субботу произошла треть от всех боев – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

Больше всего боев (48) в субботу произошло на Покровском направлении, здесь было обезврежено 425 оккупантов, всего на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: Российские захватчики привлекли для поражения 765 дронов-камикадзе и совершили почти 3,8 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении противник три раза без успеха штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеские атаки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боестолкновения продолжаются. 

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На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал украинские позиции вблизи Ступочек и Часового Яра. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении украинские воины отбили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Защитники отбили 30 штурмов. 18 атак продолжаются.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 оккупантов, из них 201 – безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники, также повреждена одна боевая бронированная машина. 

На Кураховском направлении враг совершил 17 попыток прорвать украинскую оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Одиннадцать боестолкновений завершены, еще шесть – продолжаются. 

На Времовском направлении противник 11 раз атаковал украинские подразделения возле населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка и Времовка. Один бой идет до сих пор.

На Приднепровском направлении украинские войска отбили одну атаку, противник успеха не имел. 

В Курской области украинские защитники в субботу отражали 9 атак противника, в настоящее время продолжается один бой.

Генштабвойна
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