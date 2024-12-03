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DeepState оновив карту і повідомив про просування ворога на Донеччині

Ольга Глущенко Вівторок, 3 грудня 2024, 01:08
DeepState оновив карту і повідомив про просування ворога на Донеччині
карта DeepState

Аналітики проєкту DeepState в ніч проти 3 грудня оновили карту, повідомивши, що росіяни просунулися у Старих Тернах і Кураховому на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного".

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Деталі: Крім того, у повідомленні DeepState додали, що уточнили лінію зіткнення біля Нового Комара.

Що передувало: минулої ночі DeepState також повідомляв про просування ворога в Кураховому.

У понеділок ввечері Генштаб повідомив, що на Курахівському напрямку ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення - продовжуються.

Донецька областьвійна
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